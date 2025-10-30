Octobre à la micro bibli Halloween Gavrus

Place Royal Welch Fusilliers Gavrus Calvados

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-30 20:00:00

2025-10-30

Les activités de la micro bibli pour le mois d’octobre. Ces activités sont ouvertes à tous.

Place Royal Welch Fusilliers Gavrus 14210 Calvados Normandie +33 6 24 94 46 31

English : Octobre à la micro bibli Halloween

Micro-library activities for October. These activities are open to all.

German : Octobre à la micro bibli Halloween

Die Aktivitäten der Mikrobibliografie für den Monat Oktober. Diese Aktivitäten sind für alle offen.

Italiano :

Attività della microbiblioteca per il mese di ottobre. Queste attività sono aperte a tutti.

Espanol :

Actividades de la microbiblioteca para octubre. Estas actividades están abiertas a todos.

L’événement Octobre à la micro bibli Halloween Gavrus a été mis à jour le 2025-10-16 par Orne Odon Tourisme