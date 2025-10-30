Octobre à la micro bibli Halloween Gavrus
Octobre à la micro bibli Halloween
Place Royal Welch Fusilliers Gavrus Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 18:00:00
fin : 2025-10-30 20:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Les activités de la micro bibli pour le mois d’octobre. Ces activités sont ouvertes à tous.
Place Royal Welch Fusilliers Gavrus 14210 Calvados Normandie +33 6 24 94 46 31
English : Octobre à la micro bibli Halloween
Micro-library activities for October. These activities are open to all.
German : Octobre à la micro bibli Halloween
Die Aktivitäten der Mikrobibliografie für den Monat Oktober. Diese Aktivitäten sind für alle offen.
Italiano :
Attività della microbiblioteca per il mese di ottobre. Queste attività sono aperte a tutti.
Espanol :
Actividades de la microbiblioteca para octubre. Estas actividades están abiertas a todos.
