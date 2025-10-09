Octobre à table, à la bibliothèque Lembeye
Lembeye
Gratuit
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Intervention de la Maison de la Nutrition des Pyrénées ; Intervention proposée par le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques.
Thème “alimentation, santé et plaisir bien manger pour bien vieillir”.
Aider les seniors à préserver leur santé et leur autonomie grâce à une alimentation équilibrée, en tenant compte des besoins spécifiques liés à l’âge et aux éventuelles pathologies. Venez échanger autour de ce thème. .
Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques
