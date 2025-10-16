Octobre à table Conférence Médiathèque Ciboure
Octobre à table Conférence Médiathèque Ciboure jeudi 16 octobre 2025.
Médiathèque 23 bis Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Conférence sur la précarité alimentaire défi et solutions pour alimentation saine pour tous, avec l’intervention de l’épicerie sociale d’Anglet. .
Médiathèque 23 bis Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93
