Octobre Salle Jean Carmet Allonnes
Octobre Salle Jean Carmet Allonnes mardi 13 janvier 2026.
Octobre
Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 17:30:00
fin : 2026-01-13 18:15:00
Date(s) :
2026-01-13
Spectacle jeunesse mêlant musique et dessin en direct. Un personnage solitaire part en quête initiatique à travers des mondes fantastiques aux airs de jeux vidéo, entre exploration et paysages sonores. .
Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Allonnes a été mis à jour le 2025-10-15 par CDT72