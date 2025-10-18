Octobre au Centre Nautique de Bréhec Plouha
Bréhec Plouha Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-31
2025-10-18
Le Centre Nautique propose plusieurs stages pendant les vacances d’automne, optimist, funboat, dériveur et catamaran ou encore planche à voile. .
Bréhec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 62 66
