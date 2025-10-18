Octobre au Centre Nautique de Bréhec Plouha

Octobre au Centre Nautique de Bréhec Plouha samedi 18 octobre 2025.

Octobre au Centre Nautique de Bréhec

Bréhec Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18

Le Centre Nautique propose plusieurs stages pendant les vacances d’automne, optimist, funboat, dériveur et catamaran ou encore planche à voile. .

Bréhec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 62 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre au Centre Nautique de Bréhec Plouha a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme Falaises d’Armor