OCTOBRE EN LUMIÈRE À CINÉJADE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

OCTOBRE EN LUMIÈRE À CINÉJADE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins jeudi 2 octobre 2025.

OCTOBRE EN LUMIÈRE À CINÉJADE

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-16 2025-10-17

Dans le cadre d’octobre en lumière, Cinéjade propose 3 diffusions où l’émotion, la joie, le rire sont les maîtres mots !

Réservation possible en ligne ICI>>>

Au programme de Cinéjade

Jeudi 2, 20h30, et vendredi 3 octobre, 14h

Un petit Miracle

25 janvier 2023 en salle | 1h 32min | Comédie

De Sophie Boudre

Par Sarah Kaminsky, Julie Manoukian

Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell

Synopsis

Rien ne va plus pour Juliette !

L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département.

Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux.

Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. Inspiré d’une histoire vraie.

Jeudi 9, 20h30, et vendredi 10 octobre, 14h

On ira

12 mars 2025 en salle | 1h 37min | Comédie dramatique

De Enya Baroux

Par Enya Baroux, Martin Darondeau

Avec Hélène Vincent, Pierre Lottin, David Ayala

Synopsis

Marie, 80 ans, en a ras le bol de sa maladie.

Elle a un plan partir en Suisse pour mettre fin à ses jours.

Mais au moment de l’annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna sa petite-fille en crise d’ado, elle panique et invente un énorme mensonge.

Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble.

Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping car familial, et conduire cette famille dans un voyage inattendu.

Jeudi 16, 20h30, et vendredi 17 octobre, 14h

Les Vieux Fourneaux

22 août 2018 en salle | 1h 29min | Comédie

De Christophe Duthuron

Par Wilfrid Lupano

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud

Synopsis

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style !

Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée …

Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête.

Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane.

Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

.

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement OCTOBRE EN LUMIÈRE À CINÉJADE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Saint Brevin