OCTOBRE EN LUMIÈRE À FROSSAY Salle polyvalente Frossay

OCTOBRE EN LUMIÈRE À FROSSAY Salle polyvalente Frossay vendredi 10 octobre 2025.

OCTOBRE EN LUMIÈRE À FROSSAY

Salle polyvalente Rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Soirée intergénérationnelle dans le cadre d’Octobre en Lumière au profit des personnes âgés.

Animation pour petits & grands, restauration sur place,

one woman show, ect… .

Salle polyvalente Rue du jaunais Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 88 50 residenceleseglantines@abse44.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement OCTOBRE EN LUMIÈRE À FROSSAY Frossay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Saint Brevin