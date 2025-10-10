OCTOBRE EN LUMIÈRE À FROSSAY Salle polyvalente Frossay
OCTOBRE EN LUMIÈRE À FROSSAY
Salle polyvalente Rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique
Début : 2025-10-10 19:00:00
Soirée intergénérationnelle dans le cadre d’Octobre en Lumière au profit des personnes âgés.
Animation pour petits & grands, restauration sur place,
one woman show, ect… .
