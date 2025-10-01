OCTOBRE EN LUMIÈRE Paimbœuf

OCTOBRE EN LUMIÈRE Paimbœuf mercredi 1 octobre 2025.

OCTOBRE EN LUMIÈRE

Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20

Chaque année, la CCSE met à l’honneur les seniors via sa participation à la Semaine Bleue nationale qu’elle décline durant tout le mois d’octobre.

Les associations et structures d’accueil locales multiplient les animations durant ce mois festif dédié à la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale.

Programme d’Octobre en lumière ICI>>> .

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 70 12 info@cc-sudestuaire.fr

