Octobre Joué-lès-Tours

Octobre est une épopée haute en couleurs et en musique. Octobre c’est aussi le nom d’un personnage réservé et empoté, qui ne quitte pas le confort de son appartement pastel à Framboise Ville. C’est après une terrible dispute avec Guitare, sa plus vieille amie, que celle-ci décide de le quitter. Ce triste départ va l’amener à sortir de ses habitudes pour explorer le monde extraordinaire de Bontoutou. Ce spectacle de 45 min au dispositif original alliant musique live et dessins animés, propose une expérience sensorielle et immersive qui délivre un pêle-mêle d’émotions. Il est porté par quatre jeunes artistes Léa MKL, Rémi Palis, Nathan Leproust et Antoine Biotteau. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Octobre is a colorful, musical epic. Octobre is also the name of a reserved, clumsy character who never leaves the comfort of his pastel-colored apartment in Framboise Ville. After a terrible argument with Guitare, his oldest friend, she decides to leave him.

