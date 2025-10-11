Octobre Numérique Arles

Octobre Numérique Arles samedi 11 octobre 2025.

Octobre Numérique

Du 11/10 au 09/11/2025.

Se déroule toujours fin octobre/début novembre. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-10-11

Au carrefour de l’art et du jeu vidéo, le festival Octobre Numérique Faire Monde explore des mondes virtuels plus inclusifs, ouverts et durables.

Œuvres d’art, ateliers, performances et rencontres investissent des lieux emblématiques d’Arles .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur direction@fairemonde.org

English :

At the crossroads of art and video games, the Octobre Numérique Faire Monde festival explores more inclusive, open and sustainable virtual worlds.

German :

An der Schnittstelle von Kunst und Videospielen erforscht das Festival « Digitaler Oktober Faire Monde » integrativere, offenere und nachhaltigere virtuelle Welten.

Italiano :

All’incrocio tra arte e videogiochi, il festival Octobre Numérique Faire Monde esplora mondi virtuali più inclusivi, aperti e sostenibili.

Espanol :

En la encrucijada del arte y los videojuegos, el festival Octobre Numérique Faire Monde explora mundos virtuales más inclusivos, abiertos y sostenibles.

