Octobre Rose 2025 Ateliers couture avec La Couture d’Aralco Salle Ferraud Saint-Yrieix-la-Perche

Octobre Rose 2025 Ateliers couture avec La Couture d’Aralco

Salle Ferraud Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Samedi 11 octobre Fabrication de bonnets de chimiothérapie. Samedi 25 octobre Confection de sacs « lovely bag ». Au profit de la Ligue Contre le Cancer. .

Salle Ferraud Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 94 65 96

