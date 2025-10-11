Octobre Rose 2025 Ateliers couture avec La Couture d’Aralco Salle Ferraud Saint-Yrieix-la-Perche
Salle Ferraud Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-25
2025-10-11 2025-10-25
Samedi 11 octobre Fabrication de bonnets de chimiothérapie. Samedi 25 octobre Confection de sacs « lovely bag ». Au profit de la Ligue Contre le Cancer. .
Salle Ferraud Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 94 65 96
