Octobre Rose 2025 Balade et exercices sportifs au lac d’Arfeuille Route du Viaduc Saint-Yrieix-la-Perche

Route du Viaduc Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Balade et exercices sportifs à la portée de tous, organisés au lac d’Arfeuille par le club de gymnastique volontaire de Saint-Yrieix. .
Route du Viaduc Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88
