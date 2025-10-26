Octobre Rose 2025 Balade et exercices sportifs au lac d’Arfeuille Route du Viaduc Saint-Yrieix-la-Perche

Octobre Rose 2025 Balade et exercices sportifs au lac d’Arfeuille Route du Viaduc Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 26 octobre 2025.

Octobre Rose 2025 Balade et exercices sportifs au lac d’Arfeuille

Route du Viaduc Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Balade et exercices sportifs à la portée de tous, organisés au lac d’Arfeuille par le club de gymnastique volontaire de Saint-Yrieix. .

Route du Viaduc Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88

English : Octobre Rose 2025 Balade et exercices sportifs au lac d’Arfeuille

German : Octobre Rose 2025 Balade et exercices sportifs au lac d’Arfeuille

Italiano :

Espanol : Octobre Rose 2025 Balade et exercices sportifs au lac d’Arfeuille

L’événement Octobre Rose 2025 Balade et exercices sportifs au lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Pays de Saint-Yrieix