Octobre Rose 2025 Concert de l’Omignon Chante à Vermand Vermand

L’Omignon Chante vous propose un concert en deux actes et un entracte au profit d’Octobre Rose le dimanche 5 octobre 2025 à 15 heures à la salle Charles Doublet de Vermand.
Entrée 5€.
Renseignements lomignonchante@gmail.com
0630254071 5 .
Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 25 40 71 lomignonchante@gmail.com
