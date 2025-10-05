Octobre Rose 2025 Concert de l’Omignon Chante à Vermand Vermand

Octobre Rose 2025 Concert de l’Omignon Chante à Vermand Vermand dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose 2025 Concert de l’Omignon Chante à Vermand

Vermand Aisne

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05 16:30:00

Date(s) :

2025-10-05

L’Omignon Chante vous propose un concert en deux actes et un entracte au profit d’Octobre Rose le dimanche 5 octobre 2025 à 15 heures à la salle Charles Doublet de Vermand.

Entrée 5€.

Renseignements lomignonchante@gmail.com

0630254071 5 .

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 25 40 71 lomignonchante@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose 2025 Concert de l’Omignon Chante à Vermand Vermand a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois