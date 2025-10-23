Octobre Rose 2025 Conférence L’IA au service de la Médecine du Lions club Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche
Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Conférence animée par Alexia Audevart, conférencière de renom international et pionnière de l’IA en France. .
Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88
