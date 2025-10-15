Octobre Rose 2025 Cours de renforcement musculaire et zumba avec Rythm’O Pays de Saint-Yrieix Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche
Octobre Rose 2025 Cours de renforcement musculaire et zumba avec Rythm’O Pays de Saint-Yrieix Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 15 octobre 2025.
Octobre Rose 2025 Cours de renforcement musculaire et zumba avec Rythm’O Pays de Saint-Yrieix
Rue Jean Giraudoux Gymnase Jules-Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Cours de renforcement musculaire et zumba avec Rythm’O Pays de Saint-Yrieix. Dons libres au profit de la Ligue contre le cancer. .
Rue Jean Giraudoux Gymnase Jules-Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88
English : Octobre Rose 2025 Cours de renforcement musculaire et zumba avec Rythm’O Pays de Saint-Yrieix
German : Octobre Rose 2025 Cours de renforcement musculaire et zumba avec Rythm’O Pays de Saint-Yrieix
Italiano :
Espanol : Octobre Rose 2025 Cours de renforcement musculaire et zumba avec Rythm’O Pays de Saint-Yrieix
L’événement Octobre Rose 2025 Cours de renforcement musculaire et zumba avec Rythm’O Pays de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pays de Saint-Yrieix