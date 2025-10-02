Octobre Rose 2025 Initiation au yoga et à la respiration Parc Belcenia Hendaye
Parc Belcenia Boulevard de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Initiation au yoga et à la méditation par la respiration avec Maryne Bras, sur l’espace dans l’herbe à gauche de l’aire de jeux.
Prévoir tapis de sol et tenue de fitness.
En cas de mauvais temps, repli en salle Egoa Salle des congrès Antoine d’Abbadie, à Sokoburu. .
