Octobre Rose 2025 Initiation au yoga et à la respiration Parc Belcenia Hendaye

Initiation au yoga et à la méditation par la respiration avec Maryne Bras, sur l’espace dans l’herbe à gauche de l’aire de jeux.

Prévoir tapis de sol et tenue de fitness.

En cas de mauvais temps, repli en salle Egoa Salle des congrès Antoine d’Abbadie, à Sokoburu. .

Parc Belcenia Boulevard de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

