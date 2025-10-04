Octobre Rose 2025 la Marche Lespar’Ose Lesparre-Médoc

Octobre Rose 2025 la Marche Lespar’Ose

Lesparre-Médoc Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Dans le cadre d’Octobre rose, la Mairie et le SAM de Lesparre se mobilisent pour la 6ème édition de Lespar’Ose.

Un point information et inscription pour la marche se tiendra à la Tour de l’Honneur de 9h à 12h30

De 15h30 à 17h une marche Rose vous est proposée au départ du stade (SAM omnisport)

la journée se terminera avec l’Apér’Ose vers 19h .

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 21 00 ccas@mairie-lesparre.fr

