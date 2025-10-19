OCTOBRE ROSE 2025 Marche/course Le Teich
OCTOBRE ROSE 2025 Marche/course Le Teich dimanche 19 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE 2025 Marche/course
plaine des sports Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
La ville du Teich se mobilise pour ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein
Rendez-vous le dimanche 19 octobre pour une course et marche solidaires (5km) au départ de la plaine des sports à 10h00.
On vous attend nombreuses et nombreux.
Entrée libre, tout public.
Possibilité de faire des dons sur place. .
plaine des sports Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60
English : OCTOBRE ROSE 2025 Marche/course
German : OCTOBRE ROSE 2025 Marche/course
Italiano :
Espanol : OCTOBRE ROSE 2025 Marche/course
L’événement OCTOBRE ROSE 2025 Marche/course Le Teich a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Le Teich