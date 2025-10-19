OCTOBRE ROSE 2025 Marche/course Le Teich

plaine des sports Le Teich Gironde

La ville du Teich se mobilise pour ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein

Rendez-vous le dimanche 19 octobre pour une course et marche solidaires (5km) au départ de la plaine des sports à 10h00.

On vous attend nombreuses et nombreux.

Entrée libre, tout public.

Possibilité de faire des dons sur place. .

plaine des sports Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60

