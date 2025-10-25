Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe Saint-Estèphe
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La Mairie et les tourelles organisent une marche rose dans le cadre d’Octobre Rose 2025.
Départ et arrivée à la salle des fêtes. Un goûter sera proposé à l’issue de la marche.
Dress code une touche de rose ! .
Salle des fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93
