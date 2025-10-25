Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe Saint-Estèphe

Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe

Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe Saint-Estèphe samedi 25 octobre 2025.

Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe

Salle des fêtes Saint-Estèphe Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La Mairie et les tourelles organisent une marche rose dans le cadre d’Octobre Rose 2025.
Départ et arrivée à la salle des fêtes. Un goûter sera proposé à l’issue de la marche.
Dress code une touche de rose !   .

Salle des fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93 

English : Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe

German : Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe

Italiano :

Espanol : Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe

L’événement Octobre Rose 2025 Marche solidaire à Saint-Estèphe Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-10-19 par OT Médoc-Vignoble