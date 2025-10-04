Octobre rose 2025 Pertuis

Samedi 4 octobre 2025 de 9h à 14h.

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 8h.

Lundi 13 octobre 2025 à partir de 19h.

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 8h.

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 15h.

Dimanche 2 novembre 2025 à partir de 8h. Centre ville Pertuis Vaucluse

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05 2025-10-13 2025-10-18 2025-10-19 2025-11-02

Le circuit solidaire du ruban rose organise Octobre rose à Pertuis du 4 octobre au 2 novembre 2025, dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Au programme:



Samedi 4 et dimanche 5 octobre Boulodrome

Samedi de 9h à 14h retrait des kits pour la marche du dimanche

Dimanche dès 8h Marche solidaire avec nombreuses animations et stands divers.



Dimanche 12 octobre Concert Gospel

A 16h Rdv à l’église Saint Nicolas de Pertuis pour un concert de Gospel par l’association Voix et Musiques, Chorale inclusive Happy Gospel, dirigée par Dominique Bresciani.



Lundi 13 octobre Soirée caritative

Rdv dès 19h au bowling soirée caritativeuniquement sur inscription via helloasso



Samedi 18 octobre Vide grenier

Rdv dès 8h au boulodrome Parking de la Dévalade



Dimanche 19 octobre 15h Loto salle Jouvin

Rdv dès 15h pour le loto du cancer du sein à Pertuis salle des fêtes



Dimanche 2 novembre Vide grenier

Avec la collaboration du bar des Sports, Farida vous accueillera dès 8h sur la place Garcin pour notre vide grenier. .

Centre ville Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur octobrerosepertuisien@gmail.com

English :

Le circuit solidaire du ruban rose is organizing Pink October in Pertuis from October 4 to November 2, 2025, as part of breast cancer screening awareness month.

German :

Der Solidaritätskreis des rosa Bandes organisiert vom 4. Oktober bis zum 2. November 2025 den Rosa Oktober in Pertuis im Rahmen des Monats, in dem das Bewusstsein für die Brustkrebsvorsorge geschärft werden soll.

Italiano :

Il circuito solidale del nastro rosa organizza l’Ottobre Rosa a Pertuis dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione del mese sullo screening del cancro al seno.

Espanol :

El circuito solidario del lazo rosa organiza el Octubre Rosa en Pertuis del 4 de octubre al 2 de noviembre de 2025, en el marco de la campaña de sensibilización sobre el cribado del cáncer de mama, que durará un mes.

