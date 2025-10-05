Octobre Rose 2025 Pré-en-Pail-Saint-Samson
Octobre Rose 2025 Pré-en-Pail-Saint-Samson dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose 2025
Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05 17:30:00
Date(s) :
2025-10-05
Plusieurs animations sont proposées dans le cadre d’Octobre rose, un événement annuel qui vise à promouvoir la lutte contre le cancer du sein.
Randonnée pédestre familiale d’une distance d’environ 6 à 7 km
Randonnée motards
Atelier socio-esthétique
Buste démonstration palpation mammaire
Pot de l’amitié
Animation Danse .
Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 7 65 89 07 32 avaloirs.liguecontrecancer53@gmail.com
English :
A number of events are taking place as part of Pink October, an annual campaign to promote the fight against breast cancer.
German :
Im Rahmen des Rosa Oktobers, einer jährlichen Veranstaltung zur Förderung des Kampfes gegen Brustkrebs, werden mehrere Animationen angeboten.
Italiano :
Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, una campagna annuale per promuovere la lotta contro il cancro al seno, sono stati organizzati numerosi eventi.
Espanol :
Con motivo del Octubre Rosa, campaña anual de lucha contra el cáncer de mama, se han organizado diversos actos.
L’événement Octobre Rose 2025 Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs