Octobre Rose 2025 Pré-en-Pail-Saint-Samson dimanche 5 octobre 2025.

Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

Plusieurs animations sont proposées dans le cadre d’Octobre rose, un événement annuel qui vise à promouvoir la lutte contre le cancer du sein.

Randonnée pédestre familiale d’une distance d’environ 6 à 7 km

Randonnée motards

Atelier socio-esthétique

Buste démonstration palpation mammaire

Pot de l’amitié

Animation Danse .

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 7 65 89 07 32 avaloirs.liguecontrecancer53@gmail.com

English :

A number of events are taking place as part of Pink October, an annual campaign to promote the fight against breast cancer.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers, einer jährlichen Veranstaltung zur Förderung des Kampfes gegen Brustkrebs, werden mehrere Animationen angeboten.

Italiano :

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, una campagna annuale per promuovere la lotta contro il cancro al seno, sono stati organizzati numerosi eventi.

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, campaña anual de lucha contra el cáncer de mama, se han organizado diversos actos.

