OCTOBRE ROSE 2025 OCTOBRE ROSE 2025 Rieumes

OCTOBRE ROSE 2025 OCTOBRE ROSE 2025 Rieumes dimanche 19 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE 2025

OCTOBRE ROSE 2025 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Notre association é organise son nouvel évènement Octobre Rose 2025 en étroite collaboration avec la ville de Rieumes , les thérapeutes du bien-être et les associations sportives.

La ville de Rieumes se ligue contre le cancer ! .

OCTOBRE ROSE 2025 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie rieumes.sante@gmail.com

English :

Our association ??????? ????é ?????? is organizing its new event Octobre Rose 2025 in close collaboration with the town of Rieumes, wellness therapists and sports associations.

German :

Unser Verein ??????? ????é ?????? organisiert seine neue Veranstaltung Rosa Oktober 2025 in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Rieumes , Wellnesstherapeuten und Sportvereinen.

Italiano :

La nostra associazione ??????? ????é ?????? sta organizzando il nuovo evento Octobre Rose 2025 in stretta collaborazione con la città di Rieumes, i terapisti del benessere e le associazioni sportive.

Espanol :

Nuestra asociación ??????? ????é ?????? organiza su nuevo evento Octobre Rose 2025 en estrecha colaboración con la ciudad de Rieumes, terapeutas de bienestar y asociaciones deportivas.

L’événement OCTOBRE ROSE 2025 Rieumes a été mis à jour le 2025-10-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE