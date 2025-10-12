Octobre Rose 2025 Rouler pour Octobre Rose Saint-Quentin

Etes-vous prêts à enfourcher vos bécanes? Venez nous rejoindre pour la balade moto au profit de l’association Diamant Rose.

Départ le dimanche 12 octobre 2025 de 13h30 à la base nautique située avenue Léo Lagrange à Saint-Quentin.

Inscription sur place dès 10h.

Participation de 5€ par casque.

Balade de 60 km.

English :

Are you ready to get on your bikes? Come and join us for the motorcycle ride in aid of the Diamant Rose association.

Departure on Sunday, October 12, 2025 from 1:30pm at the nautical base on avenue Léo Lagrange in Saint-Quentin.

Registration on site from 10am.

Participation of 5? per helmet.

Ride 60 km.

German :

Sind Sie bereit, sich auf Ihre Motorräder zu schwingen? Begleiten Sie uns auf unserer Motorradtour zugunsten der Organisation Diamant Rose.

Abfahrt am Sonntag, den 12. Oktober 2025, um 13:30 Uhr an der Wassersportbasis in der Avenue Léo Lagrange in Saint-Quentin.

Anmeldung vor Ort ab 10 Uhr.

Teilnahmegebühr von 5 ? pro Helm.

60 km lange Tour.

Italiano :

Siete pronti a salire in moto? Unitevi a noi per il giro in moto a favore dell’associazione Diamant Rose.

Partenza domenica 12 ottobre 2025 dalle 13.30 presso la base nautica di avenue Léo Lagrange a Saint-Quentin.

Iscrizioni sul posto dalle 10.00.

5 per casco.

Percorso di 60 km.

Espanol :

¿Estás listo para subirte a la moto? Acompáñanos en el paseo en moto a beneficio de la asociación Diamant Rose.

Salida el domingo 12 de octubre de 2025 a partir de las 13.30 h en la base náutica de la avenida Léo Lagrange de Saint-Quentin.

Inscripciones in situ a partir de las 10 h.

5 por casco.

Recorrido de 60 km.

