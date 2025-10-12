Octobre Rose 2025 Rouler pour Octobre Rose Saint-Quentin
dimanche 12 octobre 2025.
Octobre Rose 2025 Rouler pour Octobre Rose
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-10-12 13:30:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Etes-vous prêts à enfourcher vos bécanes? Venez nous rejoindre pour la balade moto au profit de l’association Diamant Rose.
Départ le dimanche 12 octobre 2025 de 13h30 à la base nautique située avenue Léo Lagrange à Saint-Quentin.
Inscription sur place dès 10h.
Participation de 5€ par casque.
Balade de 60 km.
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr
English :
Are you ready to get on your bikes? Come and join us for the motorcycle ride in aid of the Diamant Rose association.
Departure on Sunday, October 12, 2025 from 1:30pm at the nautical base on avenue Léo Lagrange in Saint-Quentin.
Registration on site from 10am.
Participation of 5? per helmet.
Ride 60 km.
German :
Sind Sie bereit, sich auf Ihre Motorräder zu schwingen? Begleiten Sie uns auf unserer Motorradtour zugunsten der Organisation Diamant Rose.
Abfahrt am Sonntag, den 12. Oktober 2025, um 13:30 Uhr an der Wassersportbasis in der Avenue Léo Lagrange in Saint-Quentin.
Anmeldung vor Ort ab 10 Uhr.
Teilnahmegebühr von 5 ? pro Helm.
60 km lange Tour.
Italiano :
Siete pronti a salire in moto? Unitevi a noi per il giro in moto a favore dell’associazione Diamant Rose.
Partenza domenica 12 ottobre 2025 dalle 13.30 presso la base nautica di avenue Léo Lagrange a Saint-Quentin.
Iscrizioni sul posto dalle 10.00.
5 per casco.
Percorso di 60 km.
Espanol :
¿Estás listo para subirte a la moto? Acompáñanos en el paseo en moto a beneficio de la asociación Diamant Rose.
Salida el domingo 12 de octubre de 2025 a partir de las 13.30 h en la base náutica de la avenida Léo Lagrange de Saint-Quentin.
Inscripciones in situ a partir de las 10 h.
5 por casco.
Recorrido de 60 km.
