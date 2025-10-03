OCTOBRE ROSE 2025 Saint-Clément-de-Rivière

OCTOBRE ROSE 2025 Saint-Clément-de-Rivière vendredi 3 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE 2025

Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-03

Nombreux évènements dans le cadre d’ Octobre Rose.

PROGRAMME

Toutes les actions sont menées au profit de l’ICM

Vendredi 3 octobre

Lancement d’Octobre Rose avec l’exposition CLSH’ART

Salle Frédéric Bazille Ouverture des portes à 18h00 Vernissage à 18h30

Samedi 4 octobre

10h à 17h Vente de parapluies roses à Carrefour Trifontaine

Dimanche 5 octobre

10h-12h Inauguration du ciel Octobre rose & Vente des parapluies Roses au marché du Boulidou

15h Loto Octobre Rose, Salle Frédéric Bazille

Dimanche 12 octobre

Départ à 10h Les Foulées Roses Course/marche au Domaine de St-Sauveur (Pic Natura)

12h30 Concours de brasucade au Domaine de St-Sauveur (Pic Natura)

* Informations et inscriptions pour les 2 évènements au Centre Fernand Arnaud ou à evenementiel@stcdr.fr 04.67.84.49.60

Samedi 18 octobre

À partir de 20h Soirée danse Salle Frédéric Bazille

organisée par l’association Ritmo Loco Sueño de Baile .

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 66 66

English :

Numerous Pink October events.

German :

Zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen des « Rosa Oktobers ».

Italiano :

Numerosi eventi nell’ambito dell’Ottobre Rosa.

Espanol :

Numerosos actos en el marco del Octubre Rosa.

L’événement OCTOBRE ROSE 2025 Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP