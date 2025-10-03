OCTOBRE ROSE 2025 Saint-Clément-de-Rivière
OCTOBRE ROSE 2025 Saint-Clément-de-Rivière vendredi 3 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE 2025
Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Nombreux évènements dans le cadre d’ Octobre Rose.
PROGRAMME
Toutes les actions sont menées au profit de l’ICM
Vendredi 3 octobre
Lancement d’Octobre Rose avec l’exposition CLSH’ART
Salle Frédéric Bazille Ouverture des portes à 18h00 Vernissage à 18h30
Samedi 4 octobre
10h à 17h Vente de parapluies roses à Carrefour Trifontaine
Dimanche 5 octobre
10h-12h Inauguration du ciel Octobre rose & Vente des parapluies Roses au marché du Boulidou
15h Loto Octobre Rose, Salle Frédéric Bazille
Dimanche 12 octobre
Départ à 10h Les Foulées Roses Course/marche au Domaine de St-Sauveur (Pic Natura)
12h30 Concours de brasucade au Domaine de St-Sauveur (Pic Natura)
* Informations et inscriptions pour les 2 évènements au Centre Fernand Arnaud ou à evenementiel@stcdr.fr 04.67.84.49.60
Samedi 18 octobre
À partir de 20h Soirée danse Salle Frédéric Bazille
organisée par l’association Ritmo Loco Sueño de Baile .
Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 66 66
English :
Numerous Pink October events.
German :
Zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen des « Rosa Oktobers ».
Italiano :
Numerosi eventi nell’ambito dell’Ottobre Rosa.
Espanol :
Numerosos actos en el marco del Octubre Rosa.
