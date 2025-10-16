Octobre Rose 2025 Séance de gym Sport santé avec Rondisport pays arédien Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Rue Jean Giraudoux Gymnase Jules-Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Séance de gym « Sport santé » avec Rondisport pays arédien. Dons libres au profit de La Ligue contre le cancer . .

Rue Jean Giraudoux Gymnase Jules-Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88

