Octobre Rose 2025 Sport santé avec le Club Arédien de Lutte Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche

Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Sport santé avec le Club Arédien de Lutte. Dons libres au profit de la Ligue contre le cancer. .
Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88
