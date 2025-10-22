Octobre Rose 2025 Sport santé avec le Club Arédien de Lutte Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche

Octobre Rose 2025 Sport santé avec le Club Arédien de Lutte Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 22 octobre 2025.

Octobre Rose 2025 Sport santé avec le Club Arédien de Lutte

Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Sport santé avec le Club Arédien de Lutte. Dons libres au profit de la Ligue contre le cancer. .

Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88

English : Octobre Rose 2025 Sport santé avec le Club Arédien de Lutte

German : Octobre Rose 2025 Sport santé avec le Club Arédien de Lutte

Italiano :

Espanol : Octobre Rose 2025 Sport santé avec le Club Arédien de Lutte

L’événement Octobre Rose 2025 Sport santé avec le Club Arédien de Lutte Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Pays de Saint-Yrieix