Octobre Rose 2025 Stand de sensibilisation et d’auto-palpation au Centre hospitalier Jacques-Boutard Place du Président Magnaud Saint-Yrieix-la-Perche
Place du Président Magnaud Centre hospitalier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Stand de sensibilisation et d’auto-palpation avec la Ligue Contre le Cancer. Vente de goodies avec l’association La Veillée. .
Place du Président Magnaud Centre hospitalier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 75 75
