Octobre Rose 2025 Stand de sensibilisation et d’auto-palpation au Centre hospitalier Jacques-Boutard Place du Président Magnaud Saint-Yrieix-la-Perche

Octobre Rose 2025 Stand de sensibilisation et d’auto-palpation au Centre hospitalier Jacques-Boutard Place du Président Magnaud Saint-Yrieix-la-Perche jeudi 9 octobre 2025.

Octobre Rose 2025 Stand de sensibilisation et d’auto-palpation au Centre hospitalier Jacques-Boutard

Place du Président Magnaud Centre hospitalier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Stand de sensibilisation et d’auto-palpation avec la Ligue Contre le Cancer. Vente de goodies avec l’association La Veillée. .

Place du Président Magnaud Centre hospitalier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 75 75

English : Octobre Rose 2025 Stand de sensibilisation et d’auto-palpation au Centre hospitalier Jacques-Boutard

German : Octobre Rose 2025 Stand de sensibilisation et d’auto-palpation au Centre hospitalier Jacques-Boutard

Italiano :

Espanol : Octobre Rose 2025 Stand de sensibilisation et d’auto-palpation au Centre hospitalier Jacques-Boutard

L’événement Octobre Rose 2025 Stand de sensibilisation et d’auto-palpation au Centre hospitalier Jacques-Boutard Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Pays de Saint-Yrieix