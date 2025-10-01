Octobre Rose 2025 Terracotta devient rose Saint-Yrieix-la-Perche
Octobre Rose 2025 Terracotta devient rose Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 1 octobre 2025.
Octobre Rose 2025 Terracotta devient rose
9 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-10-01 à 2025-10-31
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-01
Ateliers enfants et adultes, tombola, … .
9 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 13 20 71 terracotta87500@gmail.com
