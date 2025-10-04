Octobre Rose 2025 Tous en rose avec le Football Club Pays Arédien Saint-Yrieix-la-Perche
Stade Marcel-de-Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Match séniors FCPA 1 contre Rilhac-Rancon. Vente de crêpes et de t-shirts. Bénéfices et dons libres au profit de la Ligue contre le cancer. .
Stade Marcel-de-Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88
