Octobre Rose 2025 Tous en rose avec le Football Club Pays Arédien Saint-Yrieix-la-Perche

Stade Marcel-de-Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Match séniors FCPA 1 contre Rilhac-Rancon. Vente de crêpes et de t-shirts. Bénéfices et dons libres au profit de la Ligue contre le cancer. .

Stade Marcel-de-Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88

