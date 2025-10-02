Octobre rose 2025, un mois pour promouvoir le dépistage du cancer du sein

Octobre rose 2025, un mois pour promouvoir le dépistage du cancer du sein jeudi 2 octobre 2025.

Près d’une femme sur trois sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie.

Un diagnostic précoce constitue le meilleur moyen d’agir contre le cancer du sein. En effet, s’il est détecté assez tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. C’est entre 50 et 74 ans que survient la découverte de 80 % des cancers du sein, c’est pourquoi un dépistage organisé est proposé aux femmes de cette tranche d’âge.

A Paris, une femme sur deux ne réalise pas sa mammographie.

Tout au long du mois d’Octobre, les équipes de la Direction de la santé publique du 19e et les associations du territoires iront à la rencontre des habitantes des quartiers prioritaires du 19ème arrondissement pour les sensibiliser et leur proposer des créneaux de rendez vous pour réaliser leur examen dans les centres de radiologie du territoire.

Retrouvez nous tous les jeudis du mois d’octobre de 11h à 16h :

Le jeudi 2 octobre , rue Colette Magny ;

, rue Colette Magny ; Le jeudi 9 octobre , rue de la Solidarité ;

, rue de la Solidarité ; Le jeudi 16 octobre , Place Charles Monselet ;

, Place Charles Monselet ; Le jeudi 23 octobre, avenue Mathurin Moreau / rue des Chaufourniers.

Chaque année, le 19ème arrondissement se mobilise au travers d’actions pour informer, sensibiliser et accompagner les femmes à la réalisation du dépistage.

Du jeudi 02 octobre 2025 au jeudi 23 octobre 2025 :

jeudi

de 11h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

