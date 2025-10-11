Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil Place Saint-Pierre Vertheuil

Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil Place Saint-Pierre Vertheuil samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil

Place Saint-Pierre Abbaye Vertheuil Gironde

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-25

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

les Amis de l’Abbaye de Vertheuil vous proposent une visite commentée du site abbatial, au profit de la recherche contre le cancer.

Sans réservation. .

Place Saint-Pierre Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com

English : Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil

German : Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil

Italiano :

Espanol : Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil

L’événement Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil Vertheuil a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Médoc-Vignoble