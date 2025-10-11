Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil Place Saint-Pierre Vertheuil
Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil Place Saint-Pierre Vertheuil samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose 2025 Visite du site abbatial de Vertheuil
Place Saint-Pierre Abbaye Vertheuil Gironde
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-25
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
les Amis de l’Abbaye de Vertheuil vous proposent une visite commentée du site abbatial, au profit de la recherche contre le cancer.
Sans réservation. .
Place Saint-Pierre Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com
