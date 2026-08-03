Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose Centre Social Denentzat Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose

Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 10:00:00

fin : 2026-10-12 12:00:00

Date(s) :

2026-10-12

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Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63

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English : Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose

L’événement Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose Hendaye a été mis à jour le 2026-07-31 par Hendaye Tourisme & Commerce