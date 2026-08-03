AGENDA · Hendaye
Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose Centre Social Denentzat Hendaye
lundi 12 octobre 2026 · Centre Social Denentzat · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose
Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 10:00:00
fin : 2026-10-12 12:00:00
Date(s) :
2026-10-12
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Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63
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English : Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose
L’événement Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose Hendaye a été mis à jour le 2026-07-31 par Hendaye Tourisme & Commerce
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