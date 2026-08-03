UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hendaye

Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose Centre Social Denentzat Hendaye

lundi 12 octobre 2026 · Centre Social Denentzat · Hendaye

Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose Centre Social Denentzat Hendaye

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre Social Denentzat
Adresse
29 rue Richelieu
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose

Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 10:00:00
fin : 2026-10-12 12:00:00

Date(s) :
2026-10-12

.   .

Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose

L’événement Octobre Rose 2026 Atelier Onglerie et Petit-déjeuner rose Hendaye a été mis à jour le 2026-07-31 par Hendaye Tourisme & Commerce

À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)