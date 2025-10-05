Octobre Rose 3ème marche et course Château-sur-Epte
Octobre Rose 3ème marche et course Château-sur-Epte dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose 3ème marche et course
1 route de Paris Château-sur-Epte Eure
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
À l’occasion de l’opération Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Comité des fêtes de Château-sur-Epte organise pour la troisième année consécutive, une marche / course.
Deux possibilités
– 9 km marche et course
– 5 km marche
Mettez une pointe de rose dans vos tenus.
Course accessible aux chiens tenus en laisses.
Échauffement en musique.
Don libre. Les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue contre le Cancer. .
+33 6 21 65 57 95 chateauenfete@gmail.com
