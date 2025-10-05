Octobre Rose 3ème marche et course Château-sur-Epte

1 route de Paris Château-sur-Epte Eure

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

À l’occasion de l’opération Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Comité des fêtes de Château-sur-Epte organise pour la troisième année consécutive, une marche / course.

Deux possibilités

– 9 km marche et course

– 5 km marche

Mettez une pointe de rose dans vos tenus.

Course accessible aux chiens tenus en laisses.

Échauffement en musique.

Don libre. Les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue contre le Cancer. .

