Informations pratiques

Cram-Chaban

Octobre Rose – 6ème édition de Rose

Place de la mairie Cram-Chaban Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

A partir de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Colibri est heureux d’organiser la 6 ème édition de Rose : une balade-course sur un parcours ponctué de projections de poudre rose. Bénéfices reversés à la Ligue contre le Cancer.

Inscription obligatoire, en amont ou sur place.

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Place de la mairie Cram-Chaban 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 06 38 14 rose.cram.chaban@gmail.com

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English :

Colibri is pleased to organize the 6th edition of Rose: a fun run along a course dotted with pink powder showers. Proceeds will be donated to the League Against Cancer.

Registration is required, either in advance or on-site.

L’événement Octobre Rose – 6ème édition de Rose Cram-Chaban a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin