Octobre Rose – 6ème édition de Rose Cram-Chaban
dimanche 11 octobre 2026 · Cram-Chaban
Informations pratiques
Cram-Chaban
Octobre Rose – 6ème édition de Rose
Place de la mairie Cram-Chaban Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
A partir de 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Colibri est heureux d’organiser la 6 ème édition de Rose : une balade-course sur un parcours ponctué de projections de poudre rose. Bénéfices reversés à la Ligue contre le Cancer.
Inscription obligatoire, en amont ou sur place.
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Place de la mairie Cram-Chaban 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 06 38 14 rose.cram.chaban@gmail.com
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English :
Colibri is pleased to organize the 6th edition of Rose: a fun run along a course dotted with pink powder showers. Proceeds will be donated to the League Against Cancer.
Registration is required, either in advance or on-site.
L’événement Octobre Rose – 6ème édition de Rose Cram-Chaban a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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