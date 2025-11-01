Octobre rose à Beuzeville Rue des Anciens d’À.f.n. Beuzeville
Octobre rose à Beuzeville Rue des Anciens d’À.f.n. Beuzeville samedi 1 novembre 2025.
Octobre rose à Beuzeville
Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville Eure
Cloture de l’opération Octobre Rose à Beuzeville, le 1er novembre.
Venez nombreux célébrer la solidarité, la prévention et l’espoir.
Programme
– stand maquillage enfant
– stand scultpure de ballon
– buvette offerte par la municipalité
– intervention de la coordinatrice Maison Rétablissement du cancer
– remise des dons collectés
à 12h Flash mob madison géant organisé par l’association Majos Reves Kangoo Jump.
rendez-vous à la mairie de Beuzeville. .
Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
English : Octobre rose à Beuzeville
Closing of the Pink October operation in Beuzeville, on November 1.
Come and celebrate solidarity, prevention and hope.
German :
Abschluss der Aktion Rosa Oktober in Beuzeville am 1. November.
Kommen Sie zahlreich und feiern Sie die Solidarität, die Prävention und die Hoffnung.
Italiano :
La campagna Ottobre Rosa si conclude a Beuzeville il 1° novembre.
Venite a festeggiare la solidarietà, la prevenzione e la speranza.
Espanol :
La campaña Octubre Rosa llega a su fin en Beuzeville el 1 de noviembre.
Ven a celebrar la solidaridad, la prevención y la esperanza.
