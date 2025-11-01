Octobre rose à Beuzeville Rue des Anciens d’À.f.n. Beuzeville

Octobre rose à Beuzeville

Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville Eure

Début : 2025-11-01 10:50:00

fin : 2025-11-01 13:50:00

2025-11-01

Cloture de l’opération Octobre Rose à Beuzeville, le 1er novembre.

Venez nombreux célébrer la solidarité, la prévention et l’espoir.

Programme

– stand maquillage enfant

– stand scultpure de ballon

– buvette offerte par la municipalité

– intervention de la coordinatrice Maison Rétablissement du cancer

– remise des dons collectés

à 12h Flash mob madison géant organisé par l’association Majos Reves Kangoo Jump.

rendez-vous à la mairie de Beuzeville. .

Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

English : Octobre rose à Beuzeville

Closing of the Pink October operation in Beuzeville, on November 1.

Come and celebrate solidarity, prevention and hope.

German :

Abschluss der Aktion Rosa Oktober in Beuzeville am 1. November.

Kommen Sie zahlreich und feiern Sie die Solidarität, die Prävention und die Hoffnung.

Italiano :

La campagna Ottobre Rosa si conclude a Beuzeville il 1° novembre.

Venite a festeggiare la solidarietà, la prevenzione e la speranza.

Espanol :

La campaña Octubre Rosa llega a su fin en Beuzeville el 1 de noviembre.

Ven a celebrar la solidaridad, la prevención y la esperanza.

