Octobre Rose à Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Octobre Rose à Blénod

Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

OCTOBRE ROSE 2026

C’est parti pour la 6ème édition du challenge Octobre Rose de la Vie en Rose ! Rendez-vous le 4 octobre 2026 au Centre Michel Bertelle à partir de 8h30 à Blénod-lès-Pont-à-Mousson.

Venez avec marcher, courir, sourire à la vie et être solidaires tous ensemble face à la maladie !

Alerte : nouveau parcours marche/course solidaire sur 7.5km et pour chaque inscription un t-shirt manches longues avec un ruban rose vous seront remis.

On compte sur vous pour venir avec nous le 4 octobre dire CAMION !

Petit déjeuner offert

Animations

Echauffement collectif

Buvette et restauration

… et surtout : une journée solidaire, pleine de vie et de sourires, pour dire à celles qu’on aime qu’un simple dépistage peut leur sauver la vie.

Inscriptions en mairie de Blénod : tous les mercredi après-midis et les samedi matins dès le 2 septembre

Inscriptions en ligne via HelloAssoTout public

10 .

Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est lavieenrose54700@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PINK OCTOBER 2026

Let’s kick off the 6th edition of La Vie en Rose’s Pink October challenge! See you on October 4, 2026, at the Michel Bertelle Center starting at 8:30 a.m. in Blénod-lès-Pont-à-Mousson.

Come walk, run, celebrate life, and stand together in solidarity against disease!

Announcement: A new 7.5-km charity walk/run route—and for every registration, you’ll receive a long-sleeve T-shirt featuring a pink ribbon.

We’re counting on you to join us on October 4 and say “GO!”

Complimentary breakfast

Entertainment

Group warm-up

Refreshments and food

… and most importantly: a day of solidarity, full of life and smiles, to let our loved ones know that a simple screening can save their lives.

Registration at the Blénod town hall: every Wednesday afternoon and Saturday morning starting September 2

Online registration via HelloAsso

L’événement Octobre Rose à Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON