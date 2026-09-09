Octobre Rose à Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson
dimanche 4 octobre 2026 · Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Octobre Rose à Blénod
Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
OCTOBRE ROSE 2026
C’est parti pour la 6ème édition du challenge Octobre Rose de la Vie en Rose ! Rendez-vous le 4 octobre 2026 au Centre Michel Bertelle à partir de 8h30 à Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
Venez avec marcher, courir, sourire à la vie et être solidaires tous ensemble face à la maladie !
Alerte : nouveau parcours marche/course solidaire sur 7.5km et pour chaque inscription un t-shirt manches longues avec un ruban rose vous seront remis.
On compte sur vous pour venir avec nous le 4 octobre dire CAMION !
Petit déjeuner offert
Animations
Echauffement collectif
Buvette et restauration
… et surtout : une journée solidaire, pleine de vie et de sourires, pour dire à celles qu’on aime qu’un simple dépistage peut leur sauver la vie.
Inscriptions en mairie de Blénod : tous les mercredi après-midis et les samedi matins dès le 2 septembre
Inscriptions en ligne via HelloAssoTout public
10 .
Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est lavieenrose54700@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
PINK OCTOBER 2026
Let’s kick off the 6th edition of La Vie en Rose’s Pink October challenge! See you on October 4, 2026, at the Michel Bertelle Center starting at 8:30 a.m. in Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
Come walk, run, celebrate life, and stand together in solidarity against disease!
Announcement: A new 7.5-km charity walk/run route—and for every registration, you’ll receive a long-sleeve T-shirt featuring a pink ribbon.
We’re counting on you to join us on October 4 and say “GO!”
Complimentary breakfast
Entertainment
Group warm-up
Refreshments and food
… and most importantly: a day of solidarity, full of life and smiles, to let our loved ones know that a simple screening can save their lives.
Registration at the Blénod town hall: every Wednesday afternoon and Saturday morning starting September 2
Online registration via HelloAsso
L’événement Octobre Rose à Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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