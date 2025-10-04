Octobre Rose à Bourg Bourg
7ème édittion du Trophée Estuaire Rose les 4 et 5 octobre à Bourg Régate et Rallye entre Bourg, Pauillac et Blaye, organisés par le Club nautique de Bourg.
Dimanche 5 octobre sur les quais de Bourg, venez découvrir le village animations.
Marche rose départ à 9h30, buvette/restauration, vide-greniers, séances découverte bien-être, démo et initiation judo à 14h, village d’associations locales et partenaires pour sensibiliser sur les cancers, grande tombola solidaire et grande collecte e doudous en TBE pour l’association « Les P’tits Doudous ». .
