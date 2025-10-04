Octobre Rose à Bourg Bourg

Octobre Rose à Bourg Bourg samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose à Bourg

Au Port Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

7ème édittion du Trophée Estuaire Rose les 4 et 5 octobre à Bourg Régate et Rallye entre Bourg, Pauillac et Blaye, organisés par le Club nautique de Bourg.

Dimanche 5 octobre sur les quais de Bourg, venez découvrir le village animations.

Marche rose départ à 9h30, buvette/restauration, vide-greniers, séances découverte bien-être, démo et initiation judo à 14h, village d’associations locales et partenaires pour sensibiliser sur les cancers, grande tombola solidaire et grande collecte e doudous en TBE pour l’association « Les P’tits Doudous ». .

Au Port Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 06 39 60

English : Octobre Rose à Bourg

German : Octobre Rose à Bourg

Italiano :

Espanol : Octobre Rose à Bourg

L’événement Octobre Rose à Bourg Bourg a été mis à jour le 2025-09-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme