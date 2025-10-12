Octobre Rose à Broût-Vernet Marche, course & VTT Broût-Vernet
Octobre Rose à Broût-Vernet Marche, course & VTT Broût-Vernet dimanche 12 octobre 2025.
Octobre Rose à Broût-Vernet Marche, course & VTT
Départ à 8h depuis le Château de Lafont Broût-Vernet Allier
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Venez bouger pour la bonne cause, en famille ou entre amis ! Chaque participation compte !
L’intégralité des sommes récoltées sera reversée au profit de la lutte contre le cancer.
Départ à 8h depuis le Château de Lafont Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 74 14 98
English :
Get moving for a good cause, with family and friends! Every participation counts!
All proceeds will be donated to the fight against cancer.
German :
Bewegen Sie sich für einen guten Zweck, mit der Familie oder mit Freunden! Jede Teilnahme zählt!
Der gesamte Erlös kommt dem Kampf gegen den Krebs zugute.
Italiano :
Venite a fare attività fisica per una buona causa, con la vostra famiglia o i vostri amici! Ogni iscrizione è importante!
Tutto il denaro raccolto sarà devoluto alla lotta contro il cancro.
Espanol :
Ven a activarte por una buena causa, ¡con tu familia o amigos! ¡Cada inscripción cuenta!
Todo el dinero recaudado se donará a la lucha contra el cáncer.
