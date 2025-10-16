Octobre Rose à Broût-Vernet Stands de prévention & vente de roses Broût-Vernet

Octobre Rose à Broût-Vernet Stands de prévention & vente de roses

Place du marché de Broût-Vernet Broût-Vernet Allier

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16 2025-10-23

Informez-vous, échangez avec des professionnels de santé et soutenez la lutte contre le cancer.

L’intégralité des sommes récoltées sera reversée au profit de la lutte contre le cancer.

Place du marché de Broût-Vernet Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 74 14 98

English :

Find out more, talk to healthcare professionals and support the fight against cancer.

All proceeds will be donated to the fight against cancer.

German :

Informieren Sie sich, tauschen Sie sich mit Gesundheitsexperten aus und unterstützen Sie den Kampf gegen den Krebs.

Der gesamte Erlös kommt dem Kampf gegen Krebs zugute.

Italiano :

Scoprite di più, parlate con gli operatori sanitari e sostenete la lotta contro il cancro.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti alla lotta contro il cancro.

Espanol :

Infórmese, hable con profesionales sanitarios y apoye la lucha contra el cáncer.

Todo el dinero recaudado se donará a la lucha contra el cáncer.

