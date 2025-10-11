Octobre rose à Cajarc Cajarc

Théâtre de verdure et marché Cajarc Lot

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

L’Aviron Club Cajarc et l’association Bonjour Santé s’associent dans le cadre d’Octobre Rose pour une journée solidaire. Des animations sportives et des ventes sont proposées afin de soutenir la Ligue contre le cancer. L’événement se déroule dans une ambiance conviviale et engagée. .

Théâtre de verdure et marché Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 16 45 86 57

English :

Aviron Club Cajarc and the Bonjour Santé association join forces for a day of solidarity as part of the October Rose campaign

German :

Der Ruderclub Cajarc und der Verein Bonjour Santé schließen sich im Rahmen des Rosa Oktobers zu einem solidarischen Tag zusammen

Italiano :

Aviron Club Cajarc e l’associazione Bonjour Santé uniscono le forze per l’Ottobre Rosa per una giornata di solidarietà

Espanol :

Aviron Club Cajarc y la asociación Bonjour Santé se unen por el Octubre Rosa para una jornada solidaria

