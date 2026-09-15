Octobre Rose à Cancon Cancon
lundi 12 octobre 2026 · Cancon
Informations pratiques
Cancon
Octobre Rose à Cancon
Halle Lakanal Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-12 12:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Le club Activités et Loisirs de Cancon vous propose une vente de ses créations et travaux de tricot et couture au profit d’Octobre Rose.
Le club Activités et Loisirs de Cancon vous propose une vente de ses créations et travaux de tricot et couture au profit d’Octobre Rose. .
Halle Lakanal Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine aalcancon@gmail.com
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English : Octobre Rose à Cancon
The Club Activités et Loisirs de Cancon is selling its knitting and sewing creations in aid of Pink October.
L’événement Octobre Rose à Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Bastides
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