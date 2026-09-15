UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cancon

Octobre Rose à Cancon Cancon

lundi 12 octobre 2026 · Cancon

Octobre Rose à Cancon Cancon

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Halle Lakanal
Ville
47290 Cancon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Cancon

Octobre Rose à Cancon

Halle Lakanal Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-12 12:30:00

Date(s) :
2026-10-12

Le club Activités et Loisirs de Cancon vous propose une vente de ses créations et travaux de tricot et couture au profit d’Octobre Rose.
Le club Activités et Loisirs de Cancon vous propose une vente de ses créations et travaux de tricot et couture au profit d’Octobre Rose.   .

Halle Lakanal Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   aalcancon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose à Cancon

The Club Activités et Loisirs de Cancon is selling its knitting and sewing creations in aid of Pink October.

L’événement Octobre Rose à Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Cancon (Lot-et-Garonne)