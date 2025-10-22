Octobre Rose à Castanet Castanet
Sport, jeux et solidarité un après-midi ludique à partager, pour soutenir la lutte contre le cancer
Venez participer à une après-midi Sport Santé animée par Patricia Arnal, enseignante en Activités Physiques Adaptées de l’association AVEYRON SPORT SANTÉ
Au programme jeux avec ballons & swissballs (fantastiques pour s’amuser!), défis agilité et moments d’entraide de 3 à 90 ans
Dress code souhaité: ROSE
Après l’activité goûter partagé à la salle des fêtes (auberge espagnole: chacun apporte une douceur à partager ensemble)
Stand t-shirts solidaires et goodies (100% des fonds reversés à la Ligue contre le cancer)
Partenariat : commune de castanet, EPGC, Comité départemental Aveyron .
Castanet 12240 Aveyron Occitanie
English :
Sport, games and solidarity: a fun afternoon to support the fight against cancer
German :
Sport, Spiele und Solidarität: ein spielerischer Nachmittag zum Teilen, um den Kampf gegen den Krebs zu unterstützen
Italiano :
Sport, giochi e solidarietà: un pomeriggio divertente da condividere, a sostegno della lotta contro il cancro
Espanol :
Deporte, juegos y solidaridad: una tarde divertida para compartir, en apoyo de la lucha contra el cáncer
