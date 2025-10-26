Octobre rose à Cazals Cazals

Place Hugues Salel Cazals Lot

A l’occasion d’Octobre Rose, les associations du territoire sont heureuses de vous accueillir pour deux journées de sensibilisation à Cazals et à Salviac.

Cet événement est mené par 2 associations support Ça marche (Dégagnac-Salviac) et Cazalrando (Cazals) en partenariat avec la Communauté de communes Cazals-Salviac, les communes de Cazals, Dégagnac et Salviac, l’Equipe Territoriale d’Accompagnement en Prévention (ETAP) du Centre Hospitalier de Gourdon et la Maison sport et santé de Gourdon.

Une collecte de dons sera organisée par les associations support au cours des deux journées

Une collecte de dons sera organisée par les associations support au cours des deux journées. Les fonds recueillis seront reversés à la Ligue contre le cancer et aux soins de support de l’Oncopole de Toulouse. Si vous n’êtes pas disponibles le 12 ou le 26 octobre, vous pourrez déposer vos dons et/ou acheter des rubans/parapluies roses directement dans vos commerces de proximité.

Les associations support et les associations partenaires remercient chaleureusement l’ensemble des associations et bénévoles du territoire pour leur participation active. .

English :

To mark Pink October, local associations are delighted to welcome you to two days of awareness-raising events in Cazals and Salviac.

This event is led by 2 support associations: Ça marche (Dégagnac-Salviac) and Cazalrando (Cazals), in partnership with the Cazals-Salviac Community of Communes, the communes of Cazals, Dégagnac and Salviac, the Equipe Territoriale d?Accompagnement en Prévention (ETAP) of the Centre Hospitalier de Gourdon and the Maison sport et santé de Gourdon.

Donations will be collected by the supporting associations on both days

German :

Anlässlich des Rosa Oktobers freuen sich die Vereine der Region, Sie zu zwei Sensibilisierungstagen in Cazals und Salviac begrüßen zu dürfen.

Diese Veranstaltung wird von zwei Trägervereinen durchgeführt: Ça marche (Dégagnac-Salviac) und Cazalrando (Cazals) in Partnerschaft mit dem Gemeindeverband Cazals-Salviac, den Gemeinden Cazals, Dégagnac und Salviac, dem Equipe Territoriale d’Accompagnement en Prévention (ETAP) des Centre Hospitalier de Gourdon und dem Maison Sport et Santé de Gourdon (Haus für Sport und Gesundheit).

An beiden Tagen werden von den unterstützenden Organisationen Spenden gesammelt

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, le associazioni locali sono liete di accogliervi in due giornate di eventi di sensibilizzazione a Cazals e Salviac.

Questo evento è gestito da due associazioni di sostegno: Ça marche (Dégagnac-Salviac) e Cazalrando (Cazals), in collaborazione con la Comunità dei Comuni di Cazals-Salviac, i comuni di Cazals, Dégagnac e Salviac, l’Equipe Territoriale di Sostegno alla Prevenzione (ETAP) dell’Ospedale di Gourdon e il Centro sportivo e sanitario di Gourdon.

Le donazioni saranno raccolte dalle associazioni sostenitrici nel corso delle due giornate

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, las asociaciones locales se complacen en invitarle a dos jornadas de sensibilización en Cazals y Salviac.

Este acontecimiento está organizado por 2 asociaciones de apoyo: Ça marche (Dégagnac-Salviac) y Cazalrando (Cazals), en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de Cazals-Salviac, los municipios de Cazals, Dégagnac y Salviac, el Equipo Territorial de Apoyo a la Prevención (ETAP) del Hospital de Gourdon y el Centro Deportivo y de Salud de Gourdon.

Las asociaciones colaboradoras recogerán los donativos a lo largo de los dos días

