Octobre Rose à Châteaubourg Châteaubourg vendredi 17 octobre 2025.
À l’occasion d’Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, les associations sportives du Prieuré, du Sillon et de l’Envolée s’unissent pour organiser deux journées de mobilisation les vendredi 17 et samedi 18 octobre 2025 à Châteaubourg.
Au programme
Initiations et démonstrations sportives matchs et initiation de sports collectifs ; participation et initiation à des sports individuels
Stands de sensibilisation et de prévention, animés par des sages-femmes, au Prieuré et à l’Envolée.
Cet événement est l’occasion de découvrir de nouvelles pratiques sportives tout en soutenant une cause essentielle. Des dons seront recueillis au profit de la Ligue contre le cancer et du Centre Eugène Marquis.
Sur place buvette, foodtruck et restauration.
Programme
VENDREDI 17 OCTOBRE
Salle du Sillon
19h 23h Tournoi de basket loisir
Salle de L’Envolée
19h 23h Tournoi de badminton
Salle des Vallons
17h30 18h30 Pilate rose
18h30 19h30 Renforcement musculaire
Salle Le Prieuré
19h Course et marche libre nature de 2,7 km à la frontale dans les Vallons
Dojo
20h30 Taïso
Salle Cheminel
21h Match loisirs de handball
SAMEDI 18 OCTOBRE
Salle L’Envolée
9h 12h Initiation et tournoi de tennis de table
10h 12h Initiation rugby
14h 17h concours de lancers-francs et shoots à 3 points
14h 17h initiation et tournoi de tennis et padel
14h 17h initiation de rugby
Salle le Prieuré
10h marche/course 2,7 km dans la ville, libre.
10h 12h initiation athlétisme
16h 18h Hockey parcours et petits matchs
Salle Cheminel
10h 12h Handball Kermesse babyhand et minihand
13h 17h Handball Tournoi U13F
À partir de 17h30 Match de handball
À partir de 19h30 Match de hockey
Salle des Vallons
9h30 10h30 et 10h30 11h30 Danse
11h30– 12h30 Fitness latino
14h-15h et 15h 16h Yoga
Dojo
14h 16h Judo Cours tous niveaux
16h 18h Viet Vo Dao Cours tous niveaux
Toutes les informations sont à retrouver sur https://www.chateaubourg.fr/actualites/le-prieure-le-sillon-et-lenvolee-se-mobilisent-pour-octobre-rose/ .
Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne
