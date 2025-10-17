Octobre Rose à Châteaubourg Châteaubourg

Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

À l’occasion d’Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, les associations sportives du Prieuré, du Sillon et de l’Envolée s’unissent pour organiser deux journées de mobilisation les vendredi 17 et samedi 18 octobre 2025 à Châteaubourg.

Au programme

Initiations et démonstrations sportives matchs et initiation de sports collectifs ; participation et initiation à des sports individuels

Stands de sensibilisation et de prévention, animés par des sages-femmes, au Prieuré et à l’Envolée.

Cet événement est l’occasion de découvrir de nouvelles pratiques sportives tout en soutenant une cause essentielle. Des dons seront recueillis au profit de la Ligue contre le cancer et du Centre Eugène Marquis.

Sur place buvette, foodtruck et restauration.

Programme

VENDREDI 17 OCTOBRE

Salle du Sillon

19h 23h Tournoi de basket loisir

Salle de L’Envolée

19h 23h Tournoi de badminton

Salle des Vallons

17h30 18h30 Pilate rose

18h30 19h30 Renforcement musculaire

Salle Le Prieuré

19h Course et marche libre nature de 2,7 km à la frontale dans les Vallons

Dojo

20h30 Taïso

Salle Cheminel

21h Match loisirs de handball

SAMEDI 18 OCTOBRE

Salle L’Envolée

9h 12h Initiation et tournoi de tennis de table

10h 12h Initiation rugby

14h 17h concours de lancers-francs et shoots à 3 points

14h 17h initiation et tournoi de tennis et padel

14h 17h initiation de rugby

Salle le Prieuré

10h marche/course 2,7 km dans la ville, libre.

10h 12h initiation athlétisme

16h 18h Hockey parcours et petits matchs

Salle Cheminel

10h 12h Handball Kermesse babyhand et minihand

13h 17h Handball Tournoi U13F

À partir de 17h30 Match de handball

À partir de 19h30 Match de hockey

Salle des Vallons

9h30 10h30 et 10h30 11h30 Danse

11h30– 12h30 Fitness latino

14h-15h et 15h 16h Yoga

Dojo

14h 16h Judo Cours tous niveaux

16h 18h Viet Vo Dao Cours tous niveaux

Toutes les informations sont à retrouver sur https://www.chateaubourg.fr/actualites/le-prieure-le-sillon-et-lenvolee-se-mobilisent-pour-octobre-rose/ .

Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne

