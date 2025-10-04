OCTOBRE ROSE, à Conches, 04.10.2025 Conches-en-Ouche
OCTOBRE ROSE, à Conches, 04.10.2025 Conches-en-Ouche samedi 4 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE, à Conches, 04.10.2025
Place Aristide Briand Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Dès 10h Courses et Marche (inscriptions en ligne souhaitées)
Course adulte 10 km ou 6,5 km
Marche 6,5 km
Possibilité d’acheter un tee-shirt lors de l’inscription en ligne (limite de 200 exemplaires)
Organisation par l’Espace Mailiso
Lien d’inscription https://url.me/J5cD8M
Animations gratuites tout au long de la journée
Ateliers santé et bien-être (auto-palpation, yoga, sophrologie, découverte des légumes lacto-fermentés …)
Initiations sportives (boxe, tennis pétanque, etc.)
Vente de pâtisserie solidaires
Stans partenaires (CPAM, MSA, Ligue contre le cancer, JSP de Conches, Contact Service …)
Temps forts
10h15 Départ des courses et de la marche
14h00 Course enfants
15h30 Discours officiel
16h00 Lâcher de ballons et pot convivial
Evènement gratuit (hots courses/marche)
L’intégralité des recettes et dons sera reversée à la Ligue contre le cancer.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein !
Ensemble, courons, marchons et partageons un moment solidaire au profit de la Ligue contre le cancer !
Village rose
Place Aristide Briand et Jardins de la Mairie
27190 Conches-en-Ouche .
Place Aristide Briand Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41
English : OCTOBRE ROSE, à Conches, 04.10.2025
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement OCTOBRE ROSE, à Conches, 04.10.2025 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Conches en Ouche