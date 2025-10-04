OCTOBRE ROSE, à Conches, 04.10.2025 Conches-en-Ouche

Place Aristide Briand Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Dès 10h Courses et Marche (inscriptions en ligne souhaitées)

Course adulte 10 km ou 6,5 km

Marche 6,5 km

Possibilité d’acheter un tee-shirt lors de l’inscription en ligne (limite de 200 exemplaires)

Organisation par l’Espace Mailiso

Lien d’inscription https://url.me/J5cD8M

Animations gratuites tout au long de la journée

Ateliers santé et bien-être (auto-palpation, yoga, sophrologie, découverte des légumes lacto-fermentés …)

Initiations sportives (boxe, tennis pétanque, etc.)

Vente de pâtisserie solidaires

Stans partenaires (CPAM, MSA, Ligue contre le cancer, JSP de Conches, Contact Service …)

Temps forts

10h15 Départ des courses et de la marche

14h00 Course enfants

15h30 Discours officiel

16h00 Lâcher de ballons et pot convivial

Evènement gratuit (hots courses/marche)

L’intégralité des recettes et dons sera reversée à la Ligue contre le cancer.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein !

Ensemble, courons, marchons et partageons un moment solidaire au profit de la Ligue contre le cancer !

Village rose

Place Aristide Briand et Jardins de la Mairie

27190 Conches-en-Ouche .

Place Aristide Briand Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie

English : OCTOBRE ROSE, à Conches, 04.10.2025

L’événement OCTOBRE ROSE, à Conches, 04.10.2025 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Conches en Ouche