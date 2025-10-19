Octobre Rose à Côte & Sport Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Octobre Rose à Côte & Sport Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly dimanche 19 octobre 2025.
Octobre Rose à Côte & Sport
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 15 – 15 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19 17:30:00
Date(s) :
2025-10-19
A partir de 15€ (don libre)
Après-midi 100% sport, fun et solidaire
Au programme Yoga du rire Fit Padel Initiation Padel pendant 1h30 Pot en fin d’animation
Les fonds seront reversés a l’association Bout de Chemin.
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81
English :
From 15? (free donation)
Afternoon 100% sport, fun and solidarity
Program: Laughter Yoga Fit Padel Padel initiation for 1h30 Drinks at the end of the activity
All proceeds go to the Bout de Chemin association.
German :
Ab 15? (freie Spende)
Nachmittag mit 100% Sport, Spaß und Solidarität
Auf dem Programm: Lachyoga Fit Padel Einführung in Padel während 1,5 Stunden Umtrunk am Ende der Animation
Der Erlös geht an den Verein Bout de Chemin.
Italiano :
A partire da 15 euro (donazione libera)
Un pomeriggio di sport, divertimento e solidarietà al 100%
In programma: Yoga della risata Fit Padel Iniziazione al Padel per 1h30 Bevande a fine evento
L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Bout de Chemin.
Espanol :
A partir de 15 euros (donativo gratuito)
Una tarde 100% deportiva, divertida y solidaria
En el programa: Yoga de la risa Fit Padel Iniciación al pádel durante 1h30 Copas al final del evento
Toda la recaudación se destinará a la asociación benéfica Bout de Chemin.
L’événement Octobre Rose à Côte & Sport Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2025-10-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS