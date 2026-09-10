Informations pratiques

Duravel

Octobre Rose à Duravel

Duravel Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Ensemble, mobilisons nous pour la lutte contre le cancer du sein !

Participation de 5€ entièrement reversée à la cause.

Ensemble, mobilisons nous pour la lutte contre le cancer du sein !

Participation de 5€ entièrement reversée à la cause.

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Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 10 56 94 06

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English :

Let’s join forces to fight breast cancer!

A 5? donation, with 100% of the proceeds going to the cause.

L’événement Octobre Rose à Duravel Duravel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot