Octobre Rose à Duravel Duravel
dimanche 11 octobre 2026 · Duravel
Informations pratiques
Duravel
Octobre Rose à Duravel
Duravel Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Ensemble, mobilisons nous pour la lutte contre le cancer du sein !
Participation de 5€ entièrement reversée à la cause.
Ensemble, mobilisons nous pour la lutte contre le cancer du sein !
Participation de 5€ entièrement reversée à la cause.
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Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 10 56 94 06
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English :
Let’s join forces to fight breast cancer!
A 5? donation, with 100% of the proceeds going to the cause.
L’événement Octobre Rose à Duravel Duravel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot
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