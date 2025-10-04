Octobre rose à Eguzon Éguzon-Chantôme

Octobre rose à Eguzon Éguzon-Chantôme samedi 4 octobre 2025.

Octobre rose à Eguzon

Place de la République Éguzon-Chantôme Indre

Début : 2025-10-04 08:30:00

fin : 2025-10-05

Octobre rose à Eguzon, animations en faveur de la Ligue contre le cancer.

Programme des animations pour « Octobre rose » à Éguzo, atelier relax,n

Samedi 4 octobre Bal Trad’ à la salle des fêtes.

Dimanche 5 octobre de 8h30 à 16h00 journée solidaire

Marche atelier relax, Vélo smoothie, point info santé.

Concert « Oui » Rock. .

Place de la République Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire tousautourdeguzon@gmail.com

English :

Pink October in Eguzon, events in aid of the Ligue contre le cancer.

German :

Rosa Oktober in Eguzon, Veranstaltungen zugunsten der Krebsliga.

Italiano :

Ottobre rosa a Eguzon, eventi a favore della Lega contro il cancro.

Espanol :

Octubre rosa en Eguzón, actos en favor de la Liga contra el Cáncer.

