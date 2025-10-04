Octobre rose à Eguzon Éguzon-Chantôme
Octobre rose à Eguzon Éguzon-Chantôme samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose à Eguzon
Place de la République Éguzon-Chantôme Indre
Début : 2025-10-04 08:30:00
fin : 2025-10-05
Octobre rose à Eguzon, animations en faveur de la Ligue contre le cancer.
Programme des animations pour « Octobre rose » à Éguzo, atelier relax,n
Samedi 4 octobre Bal Trad’ à la salle des fêtes.
Dimanche 5 octobre de 8h30 à 16h00 journée solidaire
Marche atelier relax, Vélo smoothie, point info santé.
Concert « Oui » Rock. .
Place de la République Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire tousautourdeguzon@gmail.com
English :
Pink October in Eguzon, events in aid of the Ligue contre le cancer.
German :
Rosa Oktober in Eguzon, Veranstaltungen zugunsten der Krebsliga.
Italiano :
Ottobre rosa a Eguzon, eventi a favore della Lega contro il cancro.
Espanol :
Octubre rosa en Eguzón, actos en favor de la Liga contra el Cáncer.
