Octobre rose à Fals Fals

Octobre rose à Fals Fals dimanche 5 octobre 2025.

Octobre rose à Fals

Fals Lot-et-Garonne

Le comité de jumelage organise une randonnée (5km et 10 km) et un repas au profit de Action Cancer 47.

Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 49 60 18

English : Octobre rose à Fals

The twinning committee is organizing a hike (5km and 10km) and a meal in aid of Action Cancer 47.

German : Octobre rose à Fals

Das Partnerschaftskomitee organisiert eine Wanderung (5km und 10km) und ein Essen zu Gunsten von Action Cancer 47.

Italiano :

Il comitato per il gemellaggio sta organizzando una camminata (5 km e 10 km) e un pranzo a favore di Action Cancer 47.

Espanol : Octobre rose à Fals

El comité de hermanamiento organiza una marcha (5 km y 10 km) y una comida a beneficio de Action Cancer 47.

